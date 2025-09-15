Ministros árabes se reúnen para responder al ataque israelí en Qatar

15 de septiembre de 2025.-Los ministros de Asuntos Exteriores árabes se reunieron el domingo en la capital qatarí, Doha, para sentar las bases de una cumbre que se celebrará allí al día siguiente, informó Los Tiempos de Nueva York.com.

Los ministros de Asuntos Exteriores árabes se reunieron el domingo en Doha, la capital de Qatar, para formular una respuesta unificada al descarado ataque con misiles perpetrado por Israel la semana pasada, cuyo objetivo era asesinar a altos dirigentes de Hamás en la ciudad.

Los ministros estaban sentando las bases para una cumbre de emergencia en Doha el lunes que reunirá a líderes de países árabes e islámicos.

El ataque israelí del martes tuvo como objetivo a altos funcionarios de Hamás que se habían reunido en Doha para debatir una propuesta de alto el fuego respaldada por Estados Unidos para detener los combates en Gaza. El ataque impactó un barrio residencial a plena luz del día, causando la muerte de varias personas afiliadas a Hamás, así como de un miembro de las fuerzas de seguridad interna de Qatar.

Hamás afirmó no haber matado a ninguno de los funcionarios atacados. Israel no ha publicado su propia evaluación sobre si el ataque tuvo las consecuencias previstas.

El ataque a Qatar, aliado de Estados Unidos y sede de una importante instalación militar estadounidense en Oriente Medio, provocó una enérgica condena internacional. Incluso aliados cercanos de Israel lo han denunciado como una violación de la soberanía de Qatar.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, aterrizó en Israel el domingo en medio de indicios de una creciente frustración del presidente Trump con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por la prolongada guerra en Gaza.

El domingo, Rubio y Netanyahu visitaron el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén, uno de los lugares más sagrados del judaísmo. Sin embargo, la reunión principal entre ambos está prevista para el lunes.