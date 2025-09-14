Donald Trump intensifica ataques contra opositores políticos tras el asesinato de Charlie Kirk

14 de septeimbre de 2025.-El presidente Trump prometió llevar al asesino ante la justicia, mientras aprovecha la situación para culpar a la izquierda —y solo a la izquierda— de manera más amplia, informó Los Tiempos de Nueva York.com,

El presidente Trump y sus principales asesores están intensificando sus ataques contra sus oponentes tras el asesinato de Charlie Kirk, culpando únicamente a los demócratas de la violencia política y anunciando una amplia represión contra los críticos y las instituciones de izquierda.

Trump culpó a la "izquierda radical" casi inmediatamente después del asesinato de Kirk, antes de que las autoridades identificaran a un sospechoso. Prometió encontrar a los responsables de la violencia política, así como a las "organizaciones que la financian y apoyan".

Trump tiene una visión amplia de quienes considera radicales, aplicando ese término a casi todos sus adversarios políticos.

En su segundo mandato, ha forzado los límites de su autoridad para imponer represalias contra oponentes e instituciones políticas. La muerte de Kirk, un popular joven activista conservador, ha avivado la campaña de Trump contra sus oponentes. Él y su administración han prometido llevar al asesino ante la justicia, aprovechando la situación para culpar a la izquierda —y solo a la izquierda— de forma más amplia.

Los críticos del gobierno ahora temen que el asesinato del Sr. Kirk pueda usarse como pretexto para actuar con mayor agresividad contra quienes se manifiestan en contra del Sr. Trump. Las autoridades seguían trabajando para determinar el motivo del asesinato el sábado por la mañana.

El sospechoso había hablado recientemente con un familiar sobre el evento del Sr. Kirk en Utah, según una declaración jurada de la policía, y ambos discutieron "por qué no les gustaba y sus puntos de vista".

En los últimos años, Estados Unidos ha vivido una ola de violencia en todo el espectro político, dirigida contra demócratas y republicanos, pero el Sr. Trump se ha centrado únicamente en ataques contra conservadores y sus aliados.

El viernes, pareció excusar a los radicales de derecha argumentando que estaban motivados por el deseo de reducir la delincuencia.