(VIDEO) Fuerte revés para el oficialismo de Javier Milei en Buenos Aires

Vieres, 14 de septiembre de 2025. La libertad avanza encabezada por JAVIER MILEI recibió un duro revés electoral en los comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires.El peronismo, bajo el lema Fuerza Patria, logró el triunfo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. la fuerza que encabeza Axel Kicillof alcanzó el 46,9% de los votos, consolidando su liderazgo político en el principal distrito electoral del país.Muy por detrás quedó La Libertad Avanza, con apenas el 33,8% de apoyo, un resultado que no alcanzó las expectativas de la fuerza oficialista a nivel nacional.Fuerza Patria se impuso en su histórico bastión, la Tercera Sección Electoral, y también marcó victorias en la Primera, Segunda, Cuarta, Séptima y Octava secciones. En La Matanza, la lista encabezada por la vicegobernadora Verónica Magario y Fernando Espinoza duplicó a LLA con un 56% de los votos.Más de 14 millones de bonaerenses estaban habilitados para participar en los comicios, que definieron senadores, diputados, concejales y consejeros escolares en los ocho distritos de la provincia. En total, se renovaban 23 bancas en el Senado y 46 en Diputados.Pese a algunos retrasos en el inicio de la jornada, las elecciones se desarrollaron con normalidad.El presidente Javier Milei que había llevado adelante la campaña también encabezó el cierre.Y el resultado deja un mensaje claro: el peronismo recupera terreno en Buenos Aires y Kicillof emerge fortalecido en el tablero político nacional, hoy lunes los mercados reaccionaron negativamente a estos resultados, subió el riesgo país y el valor dólar, cualquier señal de crecimiento de la fuerza que gobernó el país en las ultimas décadas es tomada con desconfianza por inversores y acreedores del exterior, lo cual resiente el programa económico del presidente Argentino.