(VIDEO) Trump tiene un miedo atroz: no puede dejar que Rusia caiga en los brazos de China

Viernes, 14 de septiembre de 2025. DE CASTRO: "Trump tiene un miedo atroz: no puede dejar que Rusia caiga en los brazos de China"Juan Antonio de Castro analiza la reciente reunión del Consejo de Cooperación de Shanghai y la situación geopolítica mundial. Destaca que el encuentro, junto con el desfile militar chino, marca un antes y un después en las relaciones internacionales, con acuerdos de desarrollo y un liderazgo creciente de China en finanzas globales, desplazando parcialmente el papel del dólar.Según Castro, Putin es uno de los principales beneficiados de esta dinámica, ganando reconocimiento como un actor hegemónico junto a China y otros líderes multipolares.En cuanto a la coalición europea para apoyar a Ucrania, De Castro señala que existe división entre los países “dispuestos” y que la falta de unidad limita la efectividad de cualquier despliegue militar en el terreno.Resalta que Rusia, con el respaldo de China, mantiene una posición de fuerza que dificulta un alto el fuego inmediato. Mientras tanto, Estados Unidos busca evitar que Rusia se acerque demasiado a China y mantiene un papel más táctico, limitándose a inteligencia y apoyo puntual sin comprometer tropas en suelo ucraniano.