(VIDEO) Trump se equivocó: El Francotirador es republicano, blanco y mormón

Domingo, 14 de septiembre de 2025. Trump se equivocó: El Francotirador Es Republicano, Blanco y Mormón



Hoy desmantelamos la narrativa oficial que intentaron imponer tras el asesinato de Charlie Kirk. La verdad ya salió y no es lo que esperaban: el atacante no fue lo que la derecha quería vender.



Fue un joven blanco, mormón, criado en una familia conservadora y alineada con el movimiento MAGA.



Mientras algunos pedían “mano dura” y buscaban culpar a minorías, ahora solo se escuchan rezos y excusas.



¿Por qué cambió el discurso tan rápido?



¿Qué revela esto sobre el verdadero rostro de la violencia política?



Analizamos los datos, las reacciones oficiales, el silencio incómodo del presidente y el doble discurso de figuras como Nancy Mace.



También exploramos la radicalización silenciosa de jóvenes en foros digitales y la desconexión social que se está volviendo peligrosa.



Prepárense para una conversación incómoda, directa y sin adornos.





