(VIDEO) Trump se equivocó: El Francotirador es republicano, blanco y mormón

Cambio de narrativa tras saberse la identidad del atacante

Trump se equivocó: El Francotirador Es Republicano, Blanco y Mormón

Domingo, 14 de septiembre de 2025. Trump se equivocó: El Francotirador Es Republicano, Blanco y Mormón

Hoy desmantelamos la narrativa oficial que intentaron imponer tras el asesinato de Charlie Kirk. La verdad ya salió y no es lo que esperaban: el atacante no fue lo que la derecha quería vender.

Fue un joven blanco, mormón, criado en una familia conservadora y alineada con el movimiento MAGA.

Mientras algunos pedían “mano dura” y buscaban culpar a minorías, ahora solo se escuchan rezos y excusas.

¿Por qué cambió el discurso tan rápido?

¿Qué revela esto sobre el verdadero rostro de la violencia política?

Analizamos los datos, las reacciones oficiales, el silencio incómodo del presidente y el doble discurso de figuras como Nancy Mace.

También exploramos la radicalización silenciosa de jóvenes en foros digitales y la desconexión social que se está volviendo peligrosa.

Prepárense para una conversación incómoda, directa y sin adornos.


