Estados Unidos: Venezolanos en el sur de La Florida se apresuran a extender sus licencias de conducir tras el fallo del TPS

14 de septiembre de 2025.-Miles de venezolanos en el sur de Florida con Estatus de Protección Temporal (TPS) se apresuran a extender sus licencias de conducir después de que un fallo de un tribunal federal bloqueara temporalmente los esfuerzos para poner fin a sus protecciones, informó CBS Noticais.com.

La decisión, emitida la semana pasada por el juez federal de distrito Edward Chen en California, anuló el intento de la administración Trump de cancelar el TPS a casi un millón de venezolanos y haitianos que viven en Estados Unidos.

Si bien el fallo representa un alivio, muchos beneficiarios del TPS se apresuran a actualizar sus licencias, aunque solo sea por 60 días.

Largas filas para obtener extensiones de licencias de conducir en la oficina de Miami-Dade. Se formaron multitudes en la oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade, ubicada en West Flagler Street y la Avenida 77, mientras los solicitantes solicitaban extensiones temporales.

Maximiliano Hernández, quien solicitó el TPS en 2021, dijo que recibió un documento que le permitía conducir durante dos meses.

"Me dieron este documento", dijo Hernández. "Dicen que puedo conducir solo por 60 días".

El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, afirmó que algunos solicitantes no están recibiendo prórrogas inmediatas de sus licencias oficiales porque el estado está revisando los casos para prevenir posibles fraudes.

"A veces no se debe a que traigan documentos falsos, sino a que Tallahassee quiere investigar a fondo casos específicos", explicó Fernández.