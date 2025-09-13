Reino Unido comenzará los vuelos de deportacion de migrantes a Francia

La próxima semana

13 de septiembre de 2025.-Se espera que los primeros vuelos de deportación de migrantes, en virtud del nuevo acuerdo de retorno entre el Reino Unido y Francia, comiencen la próxima semana, según ha sabido la BBC.

El programa piloto "uno entra, uno sale" se puso en marcha como parte de un acuerdo anunciado por el primer ministro Sir Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron durante su visita de Estado al Reino Unido en julio.

Decenas de migrantes fueron detenidos en Dover el mes pasado en virtud del acuerdo, y la ministra del Interior, Shabana Mahmood, declaró esta semana que se espera que sean devueltos a Francia "de forma inminente".

Se entiende que se han emitido instrucciones formales de expulsión a los solicitantes de asilo para que indiquen que serán deportados a Francia en un plazo de cinco días.

A cambio, se acordó que el Reino Unido aceptará un número igual de solicitantes de asilo que no hayan intentado cruzar y que puedan superar los controles de seguridad y elegibilidad.

En el anuncio a principios de julio, Starmer afirmó que el plan era "fruto de meses de diplomacia madura" que "daría resultados reales".

Los críticos, incluidos los conservadores, argumentan que la política resultaría "impracticable y muy susceptible a abusos".

Se entiende también que los diputados tendrán la oportunidad de interrogar a la nueva ministra del Interior, Shabana Mahmood, sobre el acuerdo durante la sesión de preguntas del Ministerio del Interior en el Parlamento el lunes.

Hasta el 13 de septiembre, 31.027 personas habían cruzado el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones en 2025, frente a las 22.440 del mismo período de 2024.