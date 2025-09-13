La protesta en Londres organizada por un activista de extrema derecha supera las 100.000 personas

LONDRES, 14 de septiembre de 2025) — Una marcha en Londres organizada por el activista de extrema derecha Tommy Robinson congregó a más de 100.000 personas y se tornó caótica el sábado cuando un pequeño grupo de sus partidarios se enfrentó con agentes de policía que los separaban de los contramanifestantes, informó Prensa Asociada.com.

Varios agentes recibieron puñetazos, patadas y botellas lanzadas por personas en los márgenes de la manifestación "Unite the Kingdom", según informó la Policía Metropolitana. Se desplegaron refuerzos con cascos y escudos antidisturbios para apoyar a los más de 1.000 agentes de servicio.

Al menos nueve personas fueron arrestadas, pero la policía indicó que muchos otros infractores habían sido identificados y rendirían cuentas.

La policía estimó que Robinson congregó a unas 110.000 personas, mientras que la protesta rival "March Against Fascism", organizada por Stand Up To Racism, contó con unos 5.000 manifestantes.

Tema antiinmigrante

Robinson, cuyo verdadero nombre es Stephen Yaxley-Lennon, fundó la Liga de Defensa Inglesa, nacionalista y antiislámica, y es una de las figuras de extrema derecha más influyentes de Gran Bretaña.

La marcha se presentó como una manifestación en apoyo a la libertad de expresión. Gran parte del discurso de influencers y varios políticos de extrema derecha de toda Europa se centró principalmente en los peligros de la migración, un problema que gran parte del continente lucha por controlar.

"Ambos estamos sujetos al mismo proceso de gran reemplazo de nuestros pueblos europeos por pueblos procedentes del sur y de la cultura musulmana; ustedes y nosotros estamos siendo colonizados por nuestras antiguas colonias", declaró el político francés de extrema derecha Éric Zemmour.