Trabajadores de defensa en huelga rechazan oferta de contrato de Boeing

+El sindicato que representa a los trabajadores de Boeing en huelga informó el viernes que sus miembros votaron en contra de la última oferta de contrato de Boeing.

+El acuerdo provisional de cinco años se dio a conocer el miércoles y ofrece mejores salarios.

+El sindicato afirmó que la oferta no incluía suficientes bonificaciones por firmar ni un aumento de beneficios.

13 de septiembre de 2025.-Los trabajadores de defensa de Missouri votaron el viernes en contra de la última oferta de la compañía de un acuerdo contractual modificado, según el sindicato que los representa, informó CNBC.com.

Más de 3.000 trabajadores en el área de San Luis permanecerán en huelga, la primera en casi tres décadas.

“La oferta modificada de Boeing no incluía una bonificación por firmar suficiente en comparación con la que han recibido otros trabajadores de Boeing, ni un aumento en las prestaciones del plan 401(k)”, se lee en un comunicado de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales. “La votación democrática subraya la determinación de aproximadamente 3.200 miembros del sindicato IAM de mantener su postura conjunta hasta que se escuche su voz”.

El sindicato había anunciado que el miércoles había alcanzado un acuerdo provisional de cinco años con Boeing, con mejores salarios y una bonificación por firmar, y fijó la votación del acuerdo para el viernes.

El acuerdo que los trabajadores rechazaron incluía un aumento salarial promedio del 45%, entre otras medidas. El capítulo local del sindicato, IAM 837, dijo que aumentaría el salario promedio de $75,000 a $109,000.

“Nuestros miembros en St. Louis han demostrado una vez más que no se conformarán con las medias tintas de Boeing”, declaró Brian Bryant, presidente de IAM International, en un comunicado. “Boeing debe empezar a escuchar a sus empleados y volver a la mesa de negociaciones con una oferta significativa que respete el sacrificio y la capacidad de estos trabajadores”.

Boeing ha anunciado que está contratando a más trabajadores para reemplazar a los que están en huelga y satisfacer la creciente demanda.

Dan Gillian, vicepresidente de Boeing Air Dominance, declaró en un comunicado que no hay más conversaciones programadas entre Boeing y los trabajadores en huelga y que la compañía está “decepcionada”.