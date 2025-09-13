El presunto asesino de Charlie Kirk tenía una relación con un transgénero

Tyler Robinson, el supuesto asesino del activista conservador estadounidense, Charlie Kirk, vivía con su pareja transgénero*, informó Brooke Singman, reportera de Fox News, citando a sus fuentes.

Según la periodista, la supuesta pareja de Robinson es un hombre en proceso de transición a mujer que está cooperando plenamente con el FBI. Además, señaló que la agencia tiene mensajes de texto y otras comunicaciones entre el presunto asesino de Kirk y la transgénero, que ayudaron a las autoridades a confirmar que Robinson era el autor de los disparos. Una fuente policial también confirmó esta información a New York Post.

Además, Singman señaló que la última pregunta que Charlie Kirk respondió en su encuentro con universitarios antes de ser asesinado fue: "¿Sabes cuántos estadounidenses transgénero han sido autores de tiroteos masivos en los últimos 10 años?". El activista respondió que "demasiados".

A continuación, le preguntaron: "¿Sabes cuántos tiradores masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos 10 años?". Kirk respondió: "¿Contando o sin contar la violencia de las bandas?", después de lo cual fue alcanzado por el disparo que lo mató.

Kirk fue alcanzado en el cuello por una bala el pasado miércoles durante una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes en la Universidad del Valle de Utah. El atacante disparó desde el techo de un edificio cercano. El FBI afirmó que se trató de un "ataque selectivo".

El presidente Donald Trump describió a Kirk como un "mártir de la verdad y la libertad" y culpó a la retórica de la "izquierda radical" por causar violencia política. "Ya es hora de que todos los estadounidenses y los medios de comunicación afronten el hecho de que la violencia y el asesinato son la trágica consecuencia de demonizar a aquellos con los que no se está de acuerdo, día tras día, año tras año, de la forma más odiosa y despreciable posible", denunció.

Este viernes, se dio a conocer el arresto del presunto asesino. Se trata de Tyler Robinson, un joven de 22 años originario de Utah. El gobernador local, Spencer Cox, informó que varias inscripciones aparecen grabadas en las municiones sin disparar halladas junto al arma presuntamente usada por el asesino.

En uno de los cartuchos hallados se lee: "¡Hey, fascista! ¡Atrápalo!"; en otro aparece grabada la frase: "Si lees esto, eres gay, LMAO" [acrónimo de Laughing My Ass Off , 'me parto de risa' en español]", mientras que un tercero contiene la letra de 'Bella Ciao', popular canción italiana adoptada por la resistencia antifascista durante la Segunda Guerra Mundial.