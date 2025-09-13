Respeto de horarios es esencial para el tema del aseo en la ciudad

La labor de mantener una ciudad limpia y saludable es un esfuerzo colectivo que involucra a todos sus ciudadanos. En Caracas, esta tarea recae en gran medida sobre los hombros de trabajadores dedicados del Sistema Urbano de Procesamiento, Recolección y Aseo de Caracas (Supra), quienes, día a día, se exponen a riesgos para garantizar el bienestar de la comunidad.

Es fundamental reconocer y proteger a estos "héroes anónimos" que, con su esfuerzo incansable, contribuyen a la calidad de vida de todos, destaca la empresa en sus redes

"La protección de quienes nos cuidan comienza con acciones simples pero significativas por parte de cada habitante", explican en sus mensajes, recalcando que un gesto tan básico como envolver adecuadamente los materiales peligrosos y punzantes, antes de desecharlos, puede prevenir accidentes graves a los recolectores de basura.

Asumir esta responsabilidad individual es un acto de conciencia ciudadana que repercute directamente en la seguridad y salud de estos trabajadores.

"Antes de que los desechos salgan de nuestros hogares, es imperativo asegurarse de que no representen un peligro. Esta precaución no solo salvaguarda la integridad física de los operarios de saneamiento, sino que también fomenta una cultura de respeto y valoración hacia su labor", reconocen los habitantes del municipio Libertador.

Gestión consciente de residuos

La disposición adecuada de los desechos sólidos es un pilar fundamental para el bienestar de las comunidades. No se trata solo de botar la basura, sino de hacerlo de manera informada y responsable, respetando los horarios establecidos para la recolección. Este simple acto de civismo es crucial para evitar la acumulación de basura en las calles, lo que a su vez previene la proliferación de plagas y enfermedades, y contribuye a la estética urbana.

"El cumplimiento de los horarios de recolección (Diurno: 6:00 am a 7:00 am y Nocturno: 5:00 pm a 5:30 pm) no es una mera formalidad, sino una práctica que protege el ambiente de forma responsable", recalcan en Supra, y es que al adherirnos a estas directrices, todos facilitamos el trabajo de los equipos de recolección y aseguramos que los desechos sean tratados de manera eficiente, minimizando su impacto ambiental.

La imagen de ciudad

Caracas, como toda gran urbe, necesita de la conciencia de sus habitantes para prosperar. Tirar basura en espacios públicos no solo contamina y afecta la salud de todos, sino que también deteriora gravemente la imagen de nuestra ciudad, proyectando una imagen de descuido e indiferencia.

En sus mensajes de conciencia, Supra explica que la solución a la problemática de los desechos urbanos radica "en el uso consciente de los contenedores y el compromiso colectivo". Cada ciudadano tiene un rol activo en la construcción de una Caracas más limpia y habitable. "Es un llamado a la acción, a asumir la responsabilidad individual para un beneficio colectivo, entendiendo que el cuidado del entorno es una inversión en nuestro propio futuro", dicen quienes a diario ven a los trabajadores de Supra cerca de su lugar de residencia.

Brigadas especiales y cuadrillas de barrido

Supra Caracas no es solo camiones en las calles, son equipos de trabajo que se despliegan incansablemente los siete días de la semana, realizando labores de saneamiento ambiental en plazas, parques y calles. "Su vocación de servicio es inquebrantable, y cada espacio atendido es una muestra palpable de amor por la ciudad", dicen quienes viven en Candelaria y San Bernardino, espacios que generan gran cantidad de desechos por su vocación comercial y residencial.

"El esfuerzo y la dedicación constante de estas fuerzas de trabajo son el reflejo de la limpieza de los espacios que disfrutamos. La labor de recolección, barrido y saneamiento es un constante recordatorio de que el bienestar comunitario requiere un compromiso firme por parte de todos los caraqueños", explica Irma López, residente de San Bernardino.

"La limpieza de los espacios que disfrutamos es un reflejo del esfuerzo y dedicación constante de quienes los cuidan. Su compromiso, a menudo invisible, es la base de una ciudad más habitable y sana para todos", agrega al referirse a que es bueno reconocer a quienes hacen de la vida urbana una experiencia agradable.

IRMA LÓPEZ

Residente de San Bernardino.

90% de los accidentes de los recolectores de desechos podrían evitarse con un manejo adecuado de los residuos punzantes.