(VIDEO) Trump se lleva un golpe inesperado, ataque masivo de Ucrania y alerta total en la OTAN

Sábado, 13 de septiembre de 2025. LAS NOTICIAS: Trump se lleva un golpe inesperado, ataque masivo de Ucrania y alerta total en la OTANLa Justicia ha dado otro golpe a una de las órdenes ejecutivas impulsadas por Donald Trump, específicamente a la suspensión de fondos destinados a ayudas federales. El intento del presidente de EEUU de retener cientos de miles de millones de dólares en asistencia federal ha sido frenado temporalmente en el último momento, apenas unos minutos antes de su entrada en vigor este martes. Esta paralización provisional ha generado confusión en toda la administración y ha suscitado preocupaciones sobre posibles interrupciones en programas de ayuda que benefician a millones de estadounidenses.Por otro lado, las defensas antiaéreas rusas han derribado esta noche más de 130 drones ucranianos en al menos nueve regiones del país, según han informado el Ministerio de Defensa de Rusia y las autoridades locales en sus canales de Telegram. Uno de los aparatos ha provocado un incendio en una planta petroquímica. De acuerdo con el informe militar, casi la mitad de los drones destruidos han sido interceptados en la región fronteriza de Kursk, donde parte del territorio ha estado bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde agosto pasado.Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rumanía, país miembro de la UE y la OTAN, ha anunciado este miércoles que dos cazabombarderos F-16 han despegado de madrugada tras detectar drones en el espacio aéreo ucraniano dirigiéndose hacia la frontera rumana. Después de dos horas de patrullaje, los aviones han regresado a su base en el sureste del país. Según los datos del radar, no se ha registrado la entrada de aeronaves en el espacio aéreo rumano.