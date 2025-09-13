(VIDEO) ¿Se plantea Trump atacar Venezuela?

Sábado, 13 de septiembre de 2025. ¿Se plantea Trump atacar Venezuela?Donald Trump ha puesto en el punto de mira a Venezuela, según informan fuentes cercanas a su administración a CNN. La posible acción sería un ataque dirigido a los cárteles dentro del país sudamericano, como parte de una campaña de presión contra el presidente Nicolás Maduro.El objetivo de esta estrategia sería aumentar la presión sobre el gobierno venezolano y fortalecer la postura de Estados Unidos en la región.La situación en Venezuela se convierte así en un elemento clave dentro de la agenda de política exterior actual, mientras Trump evalúa las oportunidades y riesgos de estas medidas.