EEUU: Presentan una resolución que busca impedir que Trump lleve a cabo futuros ataques en el Caribe

La representante Ilhan Omar, demócrata por Minnesota, presentó el jueves una nueva resolución sobre poderes de guerra que busca impedir que la administración Trump lleve a cabo futuros ataques en el Caribe, después de que Estados Unidos atacara un barco que salía de Venezuela la semana pasada. El texto de la primera resolución del Congreso sobre el ataque se compartió en exclusiva con The Intercept.

"No hubo justificación legal para la escalada militar del gobierno de Trump en el Caribe", declaró Omar a The Intercept. "No fue en defensa propia ni fue autorizada por el Congreso. Por eso presento una resolución para poner fin a las hostilidades contra Venezuela y contra las organizaciones criminales transnacionales que el gobierno ha designado como terroristas este año. Todos debemos estar de acuerdo en que la separación de poderes es crucial para nuestra democracia y que solo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra".

El Congreso tiene la "facultad exclusiva para declarar la guerra", como se estipula en la Constitución, aunque los presidentes estadounidenses suelen eludir esta autoridad al llevar a cabo ataques internacionales. Omar, vicepresidenta del Caucus Progresista del Congreso, presentó la resolución con el respaldo de los líderes del CPC, entre ellos el presidente del caucus, Greg Casar, demócrata por Texas, y el representante Jesús "Chuy" García, demócrata por Illinois, responsable de la disciplina del caucus.

Casar dijo que el ataque de Trump fue ilegal.

"No se puede permitir que Donald Trump arrastre a Estados Unidos a otra guerra interminable con sus acciones imprudentes", declaró Casar. "Es ilegal que el presidente lleve al país a una guerra sin consultar a los representantes del pueblo, y el Congreso debe votar ahora para impedir que Trump nos exponga a un mayor riesgo".

The Intercept fue el primero en informar el miércoles que las fuerzas estadounidenses atacaron el barco varias veces para matar a los sobrevivientes, según dos funcionarios estadounidenses que pidieron el anonimato para hablar sobre los ataques.

La noticia del ataque al barco, que el presidente Donald Trump afirmó que transportaba drogas desde Venezuela, ha dividido a algunos republicanos. El senador Rand Paul reveló a The Intercept el miércoles que el ataque fue un dron . Un funcionario del Pentágono denunció el ataque como un ataque contra civiles que viola el derecho internacional.

Si bien el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas armadas estadounidenses, la Constitución otorga al Congreso la autoridad para declarar la guerra y autorizar su financiación. La primera resolución sobre poderes de guerra de 1973 exigía que el presidente notificara al Congreso dentro de las 48 horas posteriores al despliegue de fuerzas estadounidenses en el extranjero. Aunque el Congreso no ha declarado oficialmente la guerra desde la Segunda Guerra Mundial, los presidentes estadounidenses han encontrado desde hace tiempo maneras de autorizar acciones militares en todo el mundo sin la autorización explícita del Congreso.

La nueva resolución establece que el Congreso no ha declarado la guerra ni ha autorizado el uso de la fuerza militar contra Venezuela ni contra ninguna organización criminal transnacional designada como terrorista desde febrero. La medida también ordena a Trump que ponga fin al uso de las fuerzas armadas estadounidenses contra Venezuela o cualquier grupo criminal transnacional designado como terrorista sin la autorización del Congreso.

Miembros del Congreso de ambos partidos han expresado su preocupación por la extralimitación de Trump en el uso de la fuerza militar. Los republicanos de la Cámara de Representantes planean impulsar una medida para revocar la facultad del presidente de autorizar operaciones militares en Oriente Medio, como informaron Politico y otros medios el martes. En junio, después de que Trump ordenara bombardeos en Irán , los demócratas intentaron impulsar una nueva resolución sobre poderes de guerra , que no logró bloquear las acciones del presidente. Trump también propuso "tomar el control" de Gaza, lo cual, según las Naciones Unidas, violaría el derecho internacional .

García, jefe del grupo parlamentario del PCCh, dijo que el ataque exacerbó aún más los problemas en una parte del mundo profundamente dañada por las intervenciones estadounidenses a lo largo de la historia.

"El ataque extrajudicial contra un buque en el Mar Caribe es solo la más reciente de las acciones militares imprudentes, letales e ilegales de Trump. Ahora, amenaza ilegalmente a una región ya profundamente afectada por la desestabilización de las acciones estadounidenses", declaró García. "Con esta Resolución sobre Poderes de Guerra, enfatizamos la total ilegalidad de su acción y, en consonancia con la abrumadora oposición pública a la guerra perpetua, reivindicamos la facultad exclusiva del Congreso para autorizar acciones militares".

Es aún peor de lo que pensábamos.

Lo que estamos viendo ahora por parte de Donald Trump es una toma autoritaria y total del gobierno de Estados Unidos.

Esto no es una hipérbole.

Se están ignorando las órdenes judiciales. Los partidarios de MAGA han sido puestos a cargo de las fuerzas armadas y las agencias federales de seguridad. El Departamento de Eficiencia Gubernamental ha despojado al Congreso de su poder sobre el presupuesto. Los medios de comunicación que desafían a Trump han sido prohibidos o investigados.

Sin embargo, todavía son demasiados los que cubren el ataque de Trump a la democracia como si se tratara de la política de siempre, con titulares halagadores que describen a Trump como "poco convencional", "que pone a prueba los límites" y "que ejerce agresivamente su poder".

The Intercept ha cubierto desde hace tiempo gobiernos autoritarios, oligarcas multimillonarios y democracias en decadencia en todo el mundo. Entendemos el desafío que enfrentamos con Trump y la importancia vital de la libertad de prensa para defender la democracia.