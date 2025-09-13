Estados Unidos: Un niño prodigio de 9 años de Pensilvania estudia neurociencia en la universidad

Y espera con ansias la facultad de medicina.

COLLEGEVILLE, Pensilvania 13 de septiembre de 2025.- -- Con tan solo 9 años, Aiden Wilkins ya cursa el segundo año de secundaria y cursa neurociencia en Ursinus College en Collegeville, Pensilvania, Informó Walter Perez para ABC7 Noticias.com.

La notable trayectoria académica del pequeño comenzó cuando tenía apenas 2 años y ya podía leer letreros en exteriores antes de que nadie le enseñara.

"Apenas podía leerlos cuando la mayoría de los niños de mi edad, como a los dos años, apenas sabían hablar", dijo Aiden. "Sí, lo comprendí rapidísimo".

Una prueba de superdotación realizada unos años después confirmó lo que su familia ya sospechaba.

"Luego, unos años después, hice una prueba de superdotación. Resultó que sí lo era", dijo.

Ahora, matriculado en la escuela secundaria Reach Cyber ​​Charter, Aiden también estudia neurociencia en Ursinus, un paso más hacia su objetivo a largo plazo de convertirse en neurocirujano pediátrico.

"Planea ir a la facultad de medicina y, con el tiempo, convertirse en neurocirujano pediátrico", dijo su madre, Verónica Wilkins.

"Principalmente porque siempre me ha gustado ayudar a personas de mi edad y siempre me fascinó la anatomía del cerebro", añadió Aiden.

A pesar de sus logros académicos, Verónica dice que Aiden sigue siendo un niño de 9 años muy típico que disfruta de los videojuegos y el fútbol. Pero criar a un niño superdotado, dice, es una experiencia única.

"No se suele hablar mucho de niños superdotados. Es un pequeño porcentaje, pero estoy muy agradecida por la oportunidad de formar parte de su camino", dijo. "Todo gira en torno a él, a su camino y a mí, simplemente apoyándolo".

Aiden también tiene consejos para quienes no se consideran superdotados.

"Puedes lograr cualquier cosa", dijo. "Solo tienes que esforzarte".

En cuanto a la universidad, Aiden aún está decidiendo dónde estudiar antes de la carrera de medicina. Sus principales opciones hasta ahora son Johns Hopkins y Princeton.

¿Sus posibilidades de entrar? Excepcionales, igual que él.