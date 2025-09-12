Alejandro Rusconi: Estados Unidos pretende ocultar el tráfico ilegal de drogas que realiza por el Océano Pacífico

12 de septiembre de 2025.-El secretario de Relaciones Internacionales del "Movimiento Evita", Alejandro Rusconi, indicó que la presencia militar estadounidense en el Mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, bajo el alegato de la lucha antinarcótica, es una estrategia para ocultar a la comunidad internacional el tráfico ilegal de drogas que se lleva a cabo en el Océano Pacífico, con la complicidad de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), informó Prensa Mpprijp.

"Lo que buscan es entrar por Venezuela. ¿Por qué? ¿Quién es el órgano de control de la droga? Es la DEA. ¿Quiénes son los consumidores? Son Estados Unidos, y lo que desean hacer es regular el mercado", expresó el también abogado y activista de derechos humanos argentino.

De igual modo, el analista en materia internacional coincidió con la vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien expresó que el imperio norteamericano pretende desestabilizar a Venezuela para que la Casa Blanca pueda traficar drogas a través del Océano Pacífico, al mismo tiempo que causa desestabilización en el Mar Caribe.

Por su parte, la encargada de Relaciones Internacionales del Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile, Mónica Quilodrán, afirmó que se desmorona la narrativa norteamericana contra Venezuela en materia de narcotráfico, dado que la DEA está detrás del tráfico ilegal de drogas, tal como ocurre en los puertos de Chile hacia las costas del Océano Pacífico.

Asimismo, la analista en materia internacional resaltó que Estados Unidos, bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico, pretende invadir Venezuela, ya que el Gobierno Bolivariano venezolano representa un sistema de igualdad social para los pueblos de América Latina.