Presidente de Nepal nombra a la exjefa del Tribunal Supremo, Sushila Karki, como primera ministra interina

El presidente de Nepal nombró el viernes a la expresidenta del Tribunal Supremo, Sushila Karki, primera ministra interina, la primera mujer en liderar el gobierno de la nación del Himalaya tras las intensas protestas que provocaron la caída de la administración anterior.

Karki, una figura popular cuando se desempeñó como la única presidenta del tribunal en 2016 y 2017, iba a ser juramentada más tarde el viernes. El nombramiento fue anunciado por Kiran Pokhrel, portavoz del presidente Ram Chandra Poudel.

Karki, de 73 años, era conocida por su postura contra la corrupción en el gobierno mientras estaba en el cargo. Algunos legisladores intentaron destituirla en abril de 2017, acusándola de parcialidad, pero la medida no tuvo éxito y fue criticada en ese momento como un ataque al poder judicial.

Las manifestaciones callejeras que comenzaron el lunes en Katmandú por una prohibición en las redes sociales se tornaron violentas, los manifestantes atacaron edificios gubernamentales y la policía abrió fuego. Aunque la prohibición fue revocada, los disturbios continuaron debido a quejas más amplias; miles de manifestantes atacaron e incendiaron el Parlamento, la residencia presidencial y negocios.

La violencia llevó al primer ministro Khadga Prasad Oli a renunciar el martes y huir de su residencia oficial. El Ejército tomó el control de la capital la noche del martes y comenzó negociaciones entre los manifestantes, los militares y el presidente sobre un gobierno interino.

La violencia de la última semana dejó al menos 51 personas muertas, dijo la policía el viernes.

Muchos de los fallecidos eran manifestantes abatidos por disparos de la policía y algunos eran reclusos que intentaron escapar de una cárcel en la capital, Katmandú. Tres oficiales fallecieron, informó la policía.

El Ejército impuso un toque de queda desde el martes por la noche, permitiendo a los residentes salir de sus hogares unas pocas horas al día para comprar alimentos y suministros mientras los soldados vigilan las calles de Katmandú.

Las manifestaciones, denominadas la protesta de la Generación Z, se originaron inicialmente por la prohibición de corta duración de plataformas como Facebook, X y YouTube, que el gobierno dijo no se habían registrado ni sometido a supervisión.

Pero pronto reflejaron un descontento más amplio, con muchos jóvenes enojados por lo que llaman "nepo kids", los hijos de líderes políticos que disfrutan de estilos de vida lujosos mientras la mayoría de los jóvenes batallan para encontrar trabajo. _____

Mientras tanto, cientos de personas abarrotaron el principal aeropuerto de Nepal en Katmandú el jueves para conseguir un vuelo fuera del país, mientras crecía la confusión sobre quién gobierna la nación del Himalaya después de que violentas protestas derrocaran al gobierno.

En la capital, la población se apresuró a comprar alimentos básicos como arroz, verduras y carne la mañana del jueves, cuando el ejército levantó brevemente un toque de queda. Soldados armados vigilaban las calles, revisaban vehículos y ofrecían asistencia a quienes lo necesitaban.

