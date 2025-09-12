Inician investigación formal de la explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Zulia

Imagen de los restos de la explosión de fábrica de fuegos artificiales en Maracaibo Credito: Agencias

La Gobernación del estado Zulia y la Alcaldía de San Francisco, informó a través de redes y medios de comunicación que mantendrá un equipo permanente de atención tras la explosión del 11 de septiembre en la fábrica de fuegos artificiales, ubicada en la parroquia Marcial Hernández, de San Francisco. El Cuerpo de Bomberos, junto al GD Javier Magallanes (ZODI Zulia) también se sumaron a la respuesta inmediata, con un equipo conformado por médicos de Fundasalud, hospitales, Mercal, Casas de Alimentación, y la Autoridad Única de Salud.

Además, se inició una investigación formal con el Ministerio Público, Bomberos e inteligencia. Desde el primer momento de la emergencia se dirigió un despliegue de ambulancias, activación hospitalaria, dotación de insumos y monitoreo constante.

La siguiente fase será la recuperación de la zona, liderada por el alcalde Héctor Soto, con respaldo regional y nacional, en articulación con cuerpos bomberiles de cinco municipios

"Lo más importante era la vida de las personas, ya tenemos 46 de las 48 personas afectadas directamente en sus casas con tratamientos y seguimientos. Ahora viene la fase de atención y recuperación de la zona", dijo Caldera al anunciar que tras las primeras labores se comenzó la investigación.

Añadió que ya se instaló todo el equipo para hacer las averiguaciones pertinentes y determinar las causas del siniestro. Asimismo, aseveró que se conformó un equipo médico y alimentación para atender a los perjudicados de la explosión.