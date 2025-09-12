(VIDEO) Presidente Maduro inició despliegue, este jueves en la madrugada, del Plan Independencia 200

Viernes, 12 de septiembre de 2025.- El presidente de la República Nicolás Maduro Moros, dió inicio a la implementación del Plan Independencia 200, este 11 de septiembre de 2025 a las 5 y 30 de la madrugada, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López y otras altas autoridades, inició el despliegue del “Plan Independencia 200: Resistencia Activa y Ofensiva Permanente".Desde el urbanismo Ciudad Caribia, el jefe de Estado indicó que el Plan Independencia 200 cuenta con tres orientaciones fundamentales como la defensa integral activa en unión popular-militar-policial, la resistencia activa para proteger al pueblo y la lucha integral de la patria.