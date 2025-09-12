Análisis de José Vizner, de Negocios TV

(VIDEO) ¿Estás preparado para ir a la guerra? ¿Qué opinan los europeos?

¿Estás preparado para ir a la guerra? ¿Está dispusta Euopa a ir a la guerra? Análisis de José Vizner de Negocios TV

Credito: Negocios TV

¿Estás preparado para ir a la guerra? Se preguntan en Europa luego de la presencia de drones rusos sobre Polonia

Evolución de los porcentajes en Europa del año 2014 al 2023

¿Estás preparado para ir a la guerra? En la gráfica el presidente de Rusia Vladimir Putin, un elemento central de toda esta dinámica

Artículo 5 de la OTAN

¿Estás preparado para ir a la guerra? Mapa referencial del análisis realizado

Viernes, 12 de septiembre de 2025. ¿ESTÁS PREPARADO PARA IR A LA GUERRA? ¿Qué opinan los europeos? Así es el artículo 5

Europa se enfrenta a una pregunta incómoda: ¿está preparada para la guerra?

El análisis de José Vizner aborda los dilemas militares, políticos y sociales que marcan el presente:

La entrada de drones rusos en Polonia y el debate sobre si activar el Artículo 5 de la OTAN.

La resistencia de la sociedad europea a participar en un conflicto armado.

La superioridad industrial de Rusia frente a la lenta capacidad militar de Europa.

El nuevo tablero geopolítico: EE.UU. respaldando a Europa, mientras China se alinea con Rusia.

Los límites de la defensa antiaérea y el auge de la guerra híbrida con drones y ciberataques.

Un examen a fondo sobre la cohesión de la OTAN, las divisiones internas y la fragilidad de las democracias europeas ante un escenario bélico que ya no parece tan lejano.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 567 veces.

