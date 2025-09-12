(VIDEO) ¿Estás preparado para ir a la guerra? ¿Qué opinan los europeos?

Viernes, 12 de septiembre de 2025. ¿ESTÁS PREPARADO PARA IR A LA GUERRA? ¿Qué opinan los europeos? Así es el artículo 5Europa se enfrenta a una pregunta incómoda: ¿está preparada para la guerra?El análisis de José Vizner aborda los dilemas militares, políticos y sociales que marcan el presente:La entrada de drones rusos en Polonia y el debate sobre si activar el Artículo 5 de la OTAN.La resistencia de la sociedad europea a participar en un conflicto armado.La superioridad industrial de Rusia frente a la lenta capacidad militar de Europa.El nuevo tablero geopolítico: EE.UU. respaldando a Europa, mientras China se alinea con Rusia.Los límites de la defensa antiaérea y el auge de la guerra híbrida con drones y ciberataques.Un examen a fondo sobre la cohesión de la OTAN, las divisiones internas y la fragilidad de las democracias europeas ante un escenario bélico que ya no parece tan lejano.