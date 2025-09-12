(AUDIO) INAMEH reporta cielo parcialmente nublado se prevé este viernes en 10 estados del país

Este viernes en horas de la mañana se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional; sin embargo, se estiman áreas nubladas acompañadas de precipitaciones, especialmente en zonas de Bolívar, Amazonas, sur de Miranda, partes de Guárico, Apure, sur de Portuguesa, Cojedes, norte de Táchira, oeste de Mérida y sur del Zulia, precisó el boletín del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De igual forma, el Inameh señala que durante la tarde y noche habrá desarrollo de nubosidad, generadora de lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas en Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales, los Andes y Zulia. Asimismo, no se descartan precipitaciones dispersas en la Región Central del país.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira en la mañana se estima nubosidad fragmentada, con algunas precipitaciones dispersas. Después del mediodía, se prevé un incremento de la cobertura nubosa, las cuales estarán asociadas a lluvias o chubascos. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C de mínima y los 33°C de máxima.