Reino Unido despide a su embajador en Estados Unidos Peter Mandelson, por vínculos con Jeffrey Epstein

11 de septiembre de 2025.- Peter Mandelson fue despedido como embajador británico en Estados Unidos el jueves, después de que sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein se convirtieran en otro problema indeseable para el asediado primer ministro Keir Starmer, informó la Edición de CNN.com.

Mandelson se encontraba bajo creciente presión por su relación con Epstein después de que legisladores estadounidenses publicaran el lunes un "libro de cumpleaños", compilado para el 50.º cumpleaños de Epstein en 2003, en el que el veterano político del Partido Laborista había escrito una nota manuscrita describiendo a Epstein como "mi mejor amigo".

A pesar de la revelación, Starmer defendió enérgicamente a su embajador el miércoles, declarando al parlamento que Mandelson contaba con su "plena confianza".

Horas más tarde, el escándalo se agravó después de que Bloomberg publicara una serie de correos electrónicos entre Mandelson y Epstein, en los que Mandelson expresaba su apoyo a su amigo y se ofrecía a hablar sobre su infame caso de Florida de 2008 con sus contactos políticos.

Epstein se declaró culpable de dos cargos estatales de prostitución y cumplió 13 meses de prisión tras un controvertido acuerdo de culpabilidad. Pero los correos electrónicos obtenidos por Bloomberg mostraron que Mandelson continuó apoyando a Epstein después de esa condena.