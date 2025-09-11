CICPC se une al despliegue del Plan Independencia 200: Resistencia Activa y Ofensiva Permanente

11 de septiembre de 2025.-Siguiendo las instrucciones emanadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y del vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Cap. Diosdado Cabello; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se unió, este jueves, al gran despliegue del Plan Independencia 200: Resistencia Activa y Ofensiva Permanente con el objetivo de conquistar y consolidar la paz del país.

"Hoy, junto al poder popular, militar y policial, desplegamos la Resistencia Activa y Ofensiva Permanente. Nuestro objetivo es claro: conquistar y consolidar la paz para nuestro pueblo. Estamos listos para garantizar la tranquilidad en todo el país", según lo expresado en la publicación oficial en Instagram de la Policía Científica.



Cabe destacar, que el Plan Independencia 200: Resistencia Activa y Ofensiva Permanente, activado por el mandatario nacional en 284 puntos en todo el país tiene como iniciativa principal una fusión estratégica para asegurar la tranquilidad de la población, así como también garantizar el orden público ante las constantes amenazas y agresiones externas en contra de Venezuela.



Por lo tanto, la incorporación del Cicpc en este Plan Nacional reafirma el compromiso de este órgano de seguridad ciudadana con la prevención y combate de actividades delictivas, lo cual complementa las acciones de seguridad impulsadas por el Estado venezolano para lograr una ofensiva permanente que permita fortalecer la paz en todo el país.

