Sistema Nacional de Riesgo combate incendio en procesadora de plástico en Maturín

11 de septiembre de 2025.Funcionarios y funcionarias del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo atienden el incendio registrado en la empresa ASIAPLAST, ubicada en el estado Monagas, municipio Maturín, parroquia Santa Cruz, sector Zona Industrial.

De acuerdo con el reporte, el incendio tuvo lugar en horas de la tarde de este jueves, cuando el equipo constató el incendio de una estructura de concentrado en una máquina industrial de procesamiento de plástico.

En este sentido, los hombres y mujeres del SNGR trabajan en el confinamiento de las llamas, priorizando la atención de los afectados y la contención total del fuego.

Cabe destacar que un equipo multidisciplinario se encuentra desplegado para determinar y esclarecer las causas del siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes.