Autoridades de la Guayana Esequiba llevaron operativo de cedulación a la comunidad indígena Botanamo

TUMEREMO 11 de septiembre de 2025-.Cumpliendo con las directrices de las autoridades de el SAIME, el alcalde humanista y revolucionario Vicente Rojas, en conjunto con la gobernación del estado Guayana Esequiba y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), en aras de garantizar una identidad a nuestros hermanos indígenas del municipio Sifontes, informó Prensa Alcaldía Bolivariana de Sifontes.

Realizaron operativo de cedulación en la comunidad indígena "Botamano" del pueblo kariña en el sector reserva forestal de la parroquia Tumeremo del municipio bolivariano General Domingo Antonio Sifontes.

La mencionada actividad fue dirigida al pueblo originario, contando con atención de Registro Civil, renovación y adquisición de la cédula de identidad por primera vez, beneficiando a más de 65 ciudadanos, entre jóvenes y adultos de la población.

En la jornada participaron personal de la alcaldía de Sifontes, el director de asuntos indígenas, Alexis Guevara, concejal indígena, José Rebolledo, y de las gobernaciones de los estados Bolívar y Guayana Esequiba, Registro Civil, Ministerio Indígena, entre otros presentes.

En otro orden, el alcalde Vicente Rojas agradeció a Dios y al presidente Nicolás Maduro por la gran jornada de cedulación que se está realizando en la zona sur del estado Bolívar y Guayana Esequiba enmarcada en "La Ruta Indígena", porque hoy, gracias al gobierno revolucionario, se está cedulando a todos nuestros hermanos indígenas de las diferentes comunidades originarias, tal como lo establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.