Mérida: Lahula propone nueva ruta para el manejo de los insumos médicos dentro de centros de salud

Lahula se orienta a un mejor manejo de insumos hospitalarios y que lleguen a los pacientes Credito: Agencias

*** La iniciativa, impulsada por la Dirección General con el apoyo de la Autoridad Única de Salud, busca optimizar el uso de los recursos y garantizar que lleguen a los pacientes de manera eficiente, destacando la reapertura de la farmacia 24 horas **

El Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula) presentó una nueva ruta para la recepción, distribución y almacenamiento de los insumos intrahospitalarios. Este proyecto busca mejorar significativamente el flujo de medicamentos y materiales médicos.

La presentación se realizó en compañía de la Autoridad Única de Salud del estado Bolivariano de Mérida, Dra. Moraima Salazar, en presencia de los jefes del departamento de farmacia y depósito; el personal que integra estas áreas y la directiva del Hospital, reflejando el compromiso del nosocomio, el gobierno regional y las autoridades de salud con la optimización de los servicios sanitarios.

La Dra. Chiquinquirá Perozo, Directora General del Iahula, explicó que esta nueva estrategia se diseñó para aprovechar al máximo los recursos y asegurar que los insumos lleguen a su destino final: los usuarios.

"En conjunto con los responsables de cada área y la Autoridad Única de Salud, todos bajo una sola línea y en un solo contexto, ideamos un plan para que todos los recursos que lleguen al Hospital tengan el destino final más importante que son los pacientes", afirmó.

Uno de los pilares de esta nueva ruta es la reapertura de la farmacia 24 horas. Esta farmacia actuará como un brazo auxiliar para todas las farmacias satelitales del centro de salud y el depósito general, funcionando como un canal de mayor atención para los pacientes hospitalizados. La directora enfatizó que esta iniciativa es el resultado del trabajo en equipo, donde se escucharon las voces de todos los trabajadores, el personal de farmacia y del depósito general.

La implementación de esta nueva ruta demuestra la labor articulada entre las autoridades del hospital y las del estado, con el objetivo común de mejorar la calidad de la atención médica y asegurar que cada insumo se utilice de manera eficiente para el beneficio de los pacientes. /Prensa Iahula

Leyenda: Desde el Auditorio del Iahula se presentó una nueva ruta para la recepción, distribución y almacenamiento de los insumos hospitalarios en este centro de salud.