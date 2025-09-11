Asesinato de Charlie Kirk víctima de un francotirador

(VIDEO) Trump llama urgente a Putin

Este es un momento oscuro para EEUU, declaró Trump, ante el asesinato de Charlie Kirk víctima de un francotirador

Credito: Miguel Ruiz Calvo

Infografía de la escena del asesinato de Charlie Kirk

Jueves, 11 de septiembre fe 2025. Alerta Geopolítica: Rusia, China e India cierran filas como nunca antes en una alianza histórica que cambia el equilibrio mundial.

Mientras tanto, Trump queda expuesto y humillado en la arena internacional, incapaz de frenar el nuevo eje euroasiático que avanza con fuerza imparable.

Moscú y Pekín sellan acuerdos energéticos y militares estratégicos.

India se suma con pactos económicos que dejan en evidencia el fracaso de Occidente.

Trump no logra imponer su agenda y se convierte en el gran perdedor de esta cumbre.

Lo más sorprendente: nadie habla ya de Ucrania. El tema ha quedado relegado, como si el conflicto hubiera dejado de importar a las potencias, mientras Zelenski queda cada vez más aislado y la OTAN en estado de pánico.

En este análisis en vivo revisamos:

– Qué implica esta unión para el futuro del dólar y del comercio mundial.

– Cómo se reorganiza el mapa de poder global tras la humillación de Trump.

– Por qué Ucrania se borra de la agenda internacional.

– Las reacciones desde Europa y Estados Unidos frente a este nuevo bloque.



