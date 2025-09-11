Movimientos sociales de Panamá: En solidaridad con Venezuela y en defensa de la paz en América Latina y el Caribe

Panamá se solidariza con Venezuela ante asedio de EEUU

Nosotros y nosotras, organizaciones políticas, movimientos sociales, sindicatos, juventudes, mujeres, intelectuales, ciudadanos, artistas y referentes populares de la República de Panamá, expresamos nuestro más firme rechazo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe bajo el pretexto del combate al narcotráfico.

Este despliegue representa:

1. Una violación del Tratado de Tlatelolco, pilar de la desnuclearización y la seguridad regional.

2. Una transgresión de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada en 2014.

3. Una afrenta a los principios fundamentales del derecho internacional.

Informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han ratificado que ni Venezuela ni el Caribe son tránsito de drogas, lo que desmonta la narrativa utilizada por Washington para intentar legitimar su intervención armada y militarizar la región amenazando la Paz.

El 5 de septiembre de 2025, países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños expresaron en una declaración su condena al despliegue militar extrarregional en el Caribe por parte de los Estados Unidos, al señalar que representa una amenaza directa a la paz, la estabilidad y la soberanía de nuestros pueblos.

En este sentido:

1. Exigimos a los gobiernos y parlamentos de nuestros países pronunciarse con claridad y firmeza frente a esta escalada belicista.

2. Convocamos a todos los sectores amantes de la paz en nuestro país y a la comunidad internacional a detener esta peligrosa ofensiva que puede abrir un nuevo ciclo de violencia y sufrimiento en la región.

3. Reafirmamos nuestra solidaridad plena con el pueblo y el gobierno de Venezuela, cuyo derecho a la soberanía y a la autodeterminación es inalienable.

La paz de Venezuela es la paz de América Latina y el Caribe. La soberanía de nuestros pueblos no se negocia. Cada firma que respalda este comunicado es un acto de dignidad frente a la injerencia y un compromiso colectivo con la vida, la justicia social y la libertad.

Panamá, República de Panamá, 9 de septiembre de 2025

Nos adherimos:

NOMBRES

APELLIDO

Pedro

Pereira

Olmedo

Beluche

Graciela

Dixon

Pedro Miguel

González

Elixsandro

Ballesteros

Luis

Coloma

Asociación de familiares de

los caídos el 20 diciembre de 1989

Jaime

Flores

Gilma

Camargo

Elizabeth

Taylor

Jose

Morales

Kenia

Martínez

Libia

Gonzalez

Bexi

Taylor

Zuleyka

Rodríguez

Frente Salas

Antiimperialista

Jorge

González

Anahi

Quintero

Emanuel

Barahona

Gilberto

Solis

Rekha

Chandiramani

Rolando

Herrera

Edwin

Cansari

Movimiento de Rescate

por la Unidad Nacional

Federico

Tuñon

Abraham

Santamaria

Eliecer

Cortés

Abdiel

Sandoya

Internacional Antifascista

Capítulo de Panamá

Edmundo

Cubilla

Robinson

Hernández Marin

Patricia

Townsed

Rolando

Miller

Ezequiel

Batista

Alfredo

Grael

Blas

Bazan

Nixia

Mela

Eduardo

Caballero

Camilo

Valencia

Juan

Carvajal

Alexis

Dixon

Felix

Villarreal

Gonzalo

Delgado

Jaime

Beitia

Julio

Yau

Moises

Carrasquilla

Luis Adan

Fuentes

Arnelio
  • Brenes

Omar

Escala

Ericka

Muñoz

Eduardo

Lamphrey

Jose

Escudero

Luis Adan

Fuentes

Rene

Bracho

Aaron

Bracho

Guanejes

Cedeño

Manuel

Zarate
   
   

 

