Movimientos sociales de Panamá: En solidaridad con Venezuela y en defensa de la paz en América Latina y el Caribe

Panamá se solidariza con Venezuela ante asedio de EEUU Credito: Agencias

Nosotros y nosotras, organizaciones políticas, movimientos sociales, sindicatos, juventudes, mujeres, intelectuales, ciudadanos, artistas y referentes populares de la República de Panamá, expresamos nuestro más firme rechazo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe bajo el pretexto del combate al narcotráfico.

Este despliegue representa:

1. Una violación del Tratado de Tlatelolco, pilar de la desnuclearización y la seguridad regional.

2. Una transgresión de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada en 2014.

3. Una afrenta a los principios fundamentales del derecho internacional.

Informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han ratificado que ni Venezuela ni el Caribe son tránsito de drogas, lo que desmonta la narrativa utilizada por Washington para intentar legitimar su intervención armada y militarizar la región amenazando la Paz.

El 5 de septiembre de 2025, países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños expresaron en una declaración su condena al despliegue militar extrarregional en el Caribe por parte de los Estados Unidos, al señalar que representa una amenaza directa a la paz, la estabilidad y la soberanía de nuestros pueblos.

En este sentido:

1. Exigimos a los gobiernos y parlamentos de nuestros países pronunciarse con claridad y firmeza frente a esta escalada belicista.

2. Convocamos a todos los sectores amantes de la paz en nuestro país y a la comunidad internacional a detener esta peligrosa ofensiva que puede abrir un nuevo ciclo de violencia y sufrimiento en la región.

3. Reafirmamos nuestra solidaridad plena con el pueblo y el gobierno de Venezuela, cuyo derecho a la soberanía y a la autodeterminación es inalienable.

La paz de Venezuela es la paz de América Latina y el Caribe. La soberanía de nuestros pueblos no se negocia. Cada firma que respalda este comunicado es un acto de dignidad frente a la injerencia y un compromiso colectivo con la vida, la justicia social y la libertad.

Panamá, República de Panamá, 9 de septiembre de 2025

Nos adherimos: