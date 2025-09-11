FANB tiene georeferenciado 284 puntos críticos para ser abordados ante amenazas

Ministro Vladimir López explica puntos críticos referenciados a nivel nacional

11 de septiembre de 2025.- Se tienen ubicados y georreferenciados 284 puntos críticos en todo el territorio nacional, de acuerdo al plan, la naturaleza, la situación y amenaza que se presente, así lo anunció el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía G/J Vladimir Padrino López, durante un balance de las operaciones militares de la FANB.



Informó que estos puntos críticos tienen una reacción: «Son abordados y ocupados para ser controlados bajo cualquier tipo de amenazas» de acción específica, que puede ser ofensiva, defensiva, de momento, de guerrilla, de milicia operacional o de cuerpo combatiente.



Detalló que unos puntos críticos son los puestos de comandos principales y alternos de todo el sistema defensivo territorial que va desde la Comandancia en Jefe hasta el último puesto de comando en la comuna, es decir, «las direcciones de aproximación potenciales que podrían usar una fuerza invasora para llegar al centro del poder o acercarse a puntos estratégicos del territorio nacional».



Asimismo, son los puntos de Atención al Ciudadano que lleva la Guardia Nacional Bolivariana, que está resguardando con todo su potencial el orden interno. El ministro para la Defensa explicó que los 284 puntos críticos constan de aeropuertos, puertos, instalaciones petroquímicas, eléctricas y comunicacionales.

