Ministro Cabello: Plan Independencia 200 cuenta con 24 puntos terrestres y 5 navales en Falcón

Desde la Refinería Amuay se instaló el plan de resistencia y ofensiva

11 de septiembre de 2025.- Desde el estado Falcón, el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, participó en el despliegue del «Plan Independencia 200» Resistencia Activa y Ofensiva Permanente, donde detalló que la región cuenta con 24 puntos terrestres activos en los principales espacios de la entidad y 5 puntos navales en las costas vigilando cada espacio, punto y sector.



Cabello, reiteró que esta activación se lleva a cabalidad de acuerdo a las instrucciones dadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien ordenó el despliegue y movilización nacional de toda la fuerza patriota a lo largo y ancho del territorio nacional, Cabello.



El también ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, añadió desde la Refinería Petrolera Amuay, que es el punto donde convergen las fuerzas policiales, militares, los trabajadores, trabajadoras y el pueblo, en perfecta fusión popular – militar – policial.



Aseveró que más del 86% los trabajadores del sector hidrocarburos se han incorporado a filas desde el llamado al alistamiento que realizó el jefe de Estado.



«Sin duda, va a ser una resistencia prolongada, una resistencia que va a probar la moral, la unión de nuestro pueblo, la historia nos señala Presidente que este pueblo ha luchado contra enemigos muy poderosos, ha luchado contra enemigos que se creían el imperio más poderoso de aquella época y sabe el mundo el resultado», recordó.