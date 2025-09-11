Leal Tellería: "Venezuela cuenta con reserva estratégica de alimentos"

El ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería, anunció que el país cuenta con una reserva estratégica de alimentos y con 466 establecimientos «tipo supermercados y abastos», de los cuales el 90 por ciento está en los circuitos comunales.

Tal señalamiento lo hizo durante la Jornada de Trabajo Productiva dedicada a la seguridad y soberanía alimentaria llevada a cabo este miércoles y encabezada por el presidente Nicolás Maduro.

Precisó el titular de Alimentación que en el marco de la seguridad y soberanía alimentaria, «un aspecto sumamente importante es garantizar el acceso a los alimentos a nuestro pueblo, para ello hemos conformado una reserva estratégica de alimentos, si se quiere un récord histórico, que puede sobrepasar los 101 días y con lo que tenemos hoy por hoy, almacenado garantizaría la seguridad alimentaría del país».

Explicó que cuentan además con una cosecha que permanente está rotando en el inventario. «Eso es solamente en lo que tenemos en capacidad de almacenamiento, verdaderamente significativa y de las mejores de la región».

Sistemas efectivos de distribución de alimentos

Leal Tellería señaló que se ha creado un sistema efectivo de distribución de alimentos y que se cuenta con una red privada muy importante que además, viene en crecimiento y agregó que también se cuenta con otras formas de distribución, que son los establecimientos públicos, afirmó.

Indicó que en el marco de las 7T, escuchando a los circuitos comunales, fueron orientados para concretar una red pública de distribución de alimentos a precios accesibles.

«Nosotros contamos hoy en día con más de 466 establecimientos, tipo supermercados, tipo abastos, que el 90 por ciento están en los circuitos comunales del país. Hemos hablado con nuestras comunidades, y nos han dicho que a través del autogobierno comunal se pueda distribuir a precios solidarios», añadió.

El ministro relató que en 3 meses se han rehabilitado 30 establecimientos tipo supermercados, en todo el territorio nacional, y que la meta al cierre del mes de diciembre es lograr la rehabilitación de 88.

«Así iremos avanzando hasta reactivarlos todos y aportarlo al sistema de distribución de alimentos, algo muy importante que complementa la red privada y que compita con la red privada en productos sanos, sabrosos y precio».

90 % de los productos de los supermercados son nacionales

Por su parte, el ministro Luis Villegas, ministro de Comercio Nacional, indicó que hay un crecimiento significativo de las cadenas de supermercados.

Desde un establecimiento de la cadena de Supermercados Río, el ministro indicó que según cifras aportadas por la Asociación Nacional de Supermercados (ANSA), la red de supermercados cuenta con 5 mil 400 cajas registradoras.

Explicó que las ventas se realizan mayormente en bolívares, «un 95% en comparación con las divisas», dijo.

Agregó que las transacciones comerciales en los supermercados aumentó en un 20% en comparación al 2024 y la oferta de productos ha crecido progresivamente en productos de la cesta básica, como es el de harina de maíz, café, salsas, que hoy cuenta con más de 400 marcas.

La proyección para el 2025 de ANSA es lograr la apertura de más 40 supermercados al cierre del año.

Detalló que la red cuenta 940 tiendas en todo el territorio nacional, que representan 4,5% del PIB y generan 1.650 mil empleos, que son familias que hacen «realidad el plan de recuperación económica».

Subrayó que los productos que se encuentran en los anaqueles, el 90 por ciento, son hechos en Venezuela.

Por su parte, el ministro de Pesca y Acuicultura, Carlos Loyo quien estuvo presente en la actividad, también comentó que la sinergia positiva entre el sector público y privado nos ha llevado hoy a que por primera vez logremos en la producción primaria de alcanzar un excedente de alimentos, sin depender de la renta petrolera.

«A más de 50 países en el mundo han llegado nuestros productos marinos. En momentos de mayor agresión, Venezuela ha superado con inteligencia las dificultades», dijo.

Además, Loyo señaló que Venezuela fue invitada y estará presente con su producción pesquera y acuícola en tres grandes Ferias Internacionales que se desarrollarán en el mes de octubre en el mundo.