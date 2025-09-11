MP fortalece sistema de justicia con la detención de 14 fiscales por corrupción

El Ministerio Público (MP) informó sobre una nueva operación anticorrupción que llevó a la detención de varios jueces y fiscales por su presunta vinculación con actos de corrupción.

Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en un comunicado publicado en la cuenta de Instagram del Poder Ciudadano.

Indicó que en la operación, iniciada el domingo 7 de septiembre, se busca asegurar la integridad del sistema de justicia y reafirmar el compromiso de la institución con la transparencia y la legalidad.

EL MINISTERIO PÚBLICO ANUNCIÓ UNA NUEVA OPERACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA, QUE INCLUYE LA IMPUTACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE 14 FISCALES EN CARABOBO, ENTRE ELLOS EL EXFISCAL SUPERIOR. CON ESTA ACCIÓN YA SUMAN 570 FUNCIONARIOS PROCESADOS,… PIC.TWITTER.COM/BVLEBETBVP

Esta acción se suma a la reciente judicialización de 14 fiscales en el estado Carabobo, incluyendo al exfiscal superior de la entidad.

Con esta intervención, el número de funcionarios del Ministerio Público procesados por delitos contrarios a la ley asciende a 570.

«Como organismo titular de la acción penal y garante de la legalidad en el país, este Ministerio Público seguirá ejerciendo sin contemplación alguna la fuerza pública sobre aquellos sujetos sin honra que desvíen su camino y pretendan enlodar la buena marcha de la administración de Justicia, la Paz y los Derechos Humanos en Venezuela», destacó Tarek William Saab ante la detención de jueces y fiscales por corrupción.