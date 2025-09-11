(AUDIO) Cielo parcialmente nublado se prevé en gran parte del territorio nacional

Se mantiene cielo parcialmente nublado en gran parte del territorio venezolano en horas de la mañana alternado con zonas poco nubladas, donde estarán acompañados de lluvias en áreas de los estados Bolívar, Amazonas, noreste de Miranda, este de la Guaira.

La información la dieron a conocer las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) mediante la cuenta oficial Instagram. Además, se observarán estas precipitaciones al sur de Guárico, noreste de Apure, oeste de Mérida y sur del Zulia.

"A primeras horas de la mañana, se espera nubosidad fragmentada con lluvias o lloviznas dispersas; incrementado la cobertura nubosa a partir del mediodía con precipitaciones de intensidad variable. Las temperaturas oscilarán la mínima en 17 °C en la madrugada y una máxima de 31 °C, con viento de leves moderados, predominantes del noreste", destaca los datos suministrados por el Inameh.