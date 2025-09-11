Vicepresidenta Rodríguez: Cocaína del Pacífico sale desde Perú y Colombia hacia Estados Unidos y Europa

"¡Venezuela no es una amenaza, es una esperanza!", reafirmó este miércoles, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, al detallar que, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas (ONU), el tráfico de cocaína hacía Estados Unidos y Europa desde la costa del Pacífico sale desde Perú y Colombia.
A través de un video compartido en sus redes sociales, la vicepresidenta explicó que los datos de la ONU apuntas que la cocaína proveniente de Perú y Colombia sale por vía terrestre hasta Ecuador, y allí es embarcada hasta puertos de Panamá directamente o vía Chile para después ser distribuida en Europa y EEUU.
Además, indicó que, paralelamente, también se envía de diversos puertos del Pacífico hacia EEUU y México por vía marítima.
En los últimos días, Venezuela ha demostrado su lucha contra las drogas tras las acusaciones de Estados Unidos de vincular a Venezuela con el narcotráfico sin pruebas, para justificar su despliegue militar en el sur del Caribe.