(Caricatura) Los Destrazos por Marquitos: Hasta curando los federativos del fútbol venezolano dejan de ser una deshonra para el país

Por: | | Versión para imprimir

Caracas, 11 de septiembre de 2025.-

Esta nota ha sido leída aproximadamente 410 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Revise noticias similares en la sección:
Actualidad


Revise noticias similares en la sección:
Deportes