Estados Unidos: Trabajadores de la construcción saltan una cerca del edificio de la CIA huyendo de agentes de inmigración

11 de septiembre de 2025.-Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no avisaron a la CIA antes de la redada, según dijo una fuente a NBC News.



El miércoles, trabajadores de la construcción que huían de una redada del ICE en una obra cercana a la CIA intentaron escalar las vallas que rodean la sede de la agencia de espionaje, según una persona con conocimiento del asunto.



Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no informaron a la agencia sobre la redada con antelación, y el incidente provocó un atasco de tráfico frente al complejo de la CIA en Langley, Virginia, durante el trayecto matutino, según la fuente.



El New York Times fue el primero en informar sobre el incidente.



Un portavoz de la CIA informó por correo electrónico que las fuerzas del orden respondieron a un incidente de seguridad en el complejo de la agencia, pero no ofreció más detalles.



El ICE no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



Intentando evadir a los agentes del ICE que llegaron a la obra, algunos trabajadores de la construcción corrieron hacia la sede de la CIA e intentaron escalar las vallas que rodean el complejo, según la fuente.



Como medida de precaución, la CIA cerró temporalmente el acceso a la agencia para verificar la seguridad del perímetro del campus. Los trabajadores que intentaron escalar las vallas no violaron la seguridad de la sede ni representaron una amenaza, afirmó la fuente.