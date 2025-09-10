La DEA arresta a más de 600 personas en un operativo masivo contra el Cártel de Sinaloa

Estallido sangriento de un cártel de la droga en SinaloaNews sobre la escalada de violencia, que algunos temen podría extenderse a Estados Unidos. Credito: Matt Rivers de ABC

"El alcance del Cártel de Sinaloa es vasto e incesante", declaró un funcionario de la DEA.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) informó que arrestó a más de 600 personas durante un operativo de una semana contra el Cártel de Sinaloa.

10 de septiembre de 2025.-Los arrestos tuvieron como objetivo desmantelar el Cártel de Sinaloa, uno de los cárteles de drogas más violentos y poderosos del mundo, responsable de inundar Estados Unidos con fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína, según la DEA.

En febrero, la administración Trump designó al Cártel de Sinaloa, con sede en México, junto con otros siete grupos, como organización terrorista extranjera. El Cártel sigue siendo una de las amenazas más importantes para la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional en Estados Unidos, según el comunicado de la DEA sobre los arrestos.

Del 25 al 29 de agosto, agentes de la DEA en 23 divisiones nacionales y siete regiones extranjeras llevaron a cabo acciones coordinadas de cumplimiento de la ley que resultaron en el arresto de 617 personas, además de la incautación de 480 kilogramos de fentanilo en polvo, 714,707 pastillas falsificadas, 2,209 kilogramos de metanfetamina, 7,469 kilogramos de cocaína, 420 armas de fuego, dinero en efectivo y activos con un valor cercano a los 13 millones de dólares, según la DEA.