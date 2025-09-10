"No es mi firma": Donald Trump continua diciendo sobre la supuesta carta del "libro de cumpleaños" de Jeffrey Epstein

10 de septiembre de 2025.-El presidente Donald Trump ofreció su primera reacción ante las cámaras a un dibujo y una firma en el "libro de cumpleaños número 50" de Jeffrey Epstein, que supuestamente firmó en 2003. Negó rotundamente que lo que aparece en el libro sea su firma o su "lenguaje", mientras hablaba con la prensa a las afueras de Joe's Seafood en Washington, D.C., el martes por la noche.

"No es mi firma. Y no es mi forma de hablar. Y cualquiera que me haya seguido durante mucho tiempo lo sabe: ese no es mi lenguaje", dijo Trump cuando Hannah Demissie, de ABC, le preguntó sobre el asunto.

"Es una tontería", añadió.

El lunes, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron una imagen del mensaje de cumpleaños presuntamente enviado por Trump, después de que el panel recibiera documentos y comunicaciones del patrimonio de Epstein.

Trump ha negado haber escrito la carta, calificándola de "falsa" después de que el Wall Street Journal informara por primera vez sobre el libro de cumpleaños y la supuesta contribución de Trump a mediados de julio. Trump también presentó una demanda por difamación de 10 mil millones de dólares contra el periódico. Dow Jones, la empresa matriz del Journal, afirmó tener plena confianza en la veracidad de la información.

Trump lo calificó de "asunto sin resolver" por teléfono cuando NBC News le preguntó al respecto.

"No comento sobre algo que es un asunto sin resolver. Le entregué todos los comentarios al personal. Es un asunto sin resolver", declaró Trump el martes por la mañana, según NBC News.

Altos funcionarios de la administración han negado que la firma en el mensaje de cumpleaños pertenezca al presidente.

"El presidente no escribió esta carta. No la firmó. Y por eso el equipo legal externo del presidente está litigando agresivamente contra el Wall Street Journal, y continuará haciéndolo", declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en la rueda de prensa del martes.

Cuando se le preguntó si la administración apoyaría una revisión por parte de un perito calígrafo profesional, Leavitt respondió "claro que sí".