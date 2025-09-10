Estados Unidos: Charlie Kirk, aliado politico republicano de Donald Trump, fue asesinado a tiros en un evento universitario en Utah

regala gorras de Make America Great Again en la Universidad Utah Valley en Orem, Utah, el miércoles antes de que le dispararan. Crédito... Credito: Tess Crowley/The Deseret News, vía Associated Press

El Sr. Kirk, de 31 años y estrecho aliado del presidente Trump, recibió un disparo mientras daba un discurso en la Universidad del Valle de Utah. Las autoridades informaron que se estaba entrevistando a una persona de interés.

10 de serptiembre de 2025.- Charlie Kirk, el carismático fundador del grupo juvenil activista de derecha más importante del país, recibió un disparo mortal el miércoles mientras hablaba en la Universidad del Valle de Utah. Su muerte provocó el dolor de prominentes figuras de los medios de comunicación y la indignación de funcionarios de ambos partidos, quienes exigieron el fin de la violencia con motivos políticos, informó Los iIempos de Nueva York.com

El director del FBI, Kash Patel, publicó en redes sociales pocas horas después del tiroteo que el "sujeto del horrible tiroteo de hoy que cobró la vida de Charlie Kirk se encuentra bajo custodia". Sin embargo, en una conferencia de prensa realizada minutos después, funcionarios de Utah describieron a un individuo bajo custodia como una persona de interés que estaba siendo entrevistada sobre el tiroteo y afirmaron que la investigación estaba en curso para "encontrar al asesino".

El gobernador Spencer Cox, republicano de Utah, describió el tiroteo como un "asesinato político".

El presidente Trump lamentó la pérdida del Sr. Kirk, de 31 años, un aliado cercano, en una publicación en redes sociales. “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk, ha muerto”, escribió, y agregó: “Fue amado y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora, ya no está con nosotros”.

El Sr. Kirk fue alcanzado por el disparo unos 20 minutos después de comenzar a hablar en el campus universitario de Orem, Utah. La universidad informó poco después del tiroteo que una persona había sido detenida, pero los investigadores determinaron posteriormente que no era el agresor. Funcionarios presentes en la conferencia de prensa informaron que la persona había sido acusada de obstrucción a la justicia.

A continuación, los detalles:

Imágenes del tiroteo: Videos grabados con celulares y publicados en línea muestran a personas huyendo del evento, y uno muestra la cabeza del Sr. Kirk echándose hacia atrás mientras la sangre le manaba del cuello. Estaba pronunciando un discurso sentado bajo una carpa con el lema "El regreso de Estados Unidos". Testigos describieron el caos posterior al tiroteo.

Video desde la azotea: Videos grabados antes y después del tiroteo muestran a una persona en la azotea del Centro Losee, a unos 150 metros de donde el Sr. Kirk recibió el disparo. En uno de ellos, un testigo afirma haber visto a alguien correr por la azotea y tumbarse, señalando la silueta visible de la persona. En un segundo video se puede ver a la persona huyendo del lugar inmediatamente después del tiroteo.

Condena bipartidista: Demócratas y republicanos denunciaron rápidamente el tiroteo en redes sociales y en el Congreso. En una publicación, el gobernador Gavin Newsom, demócrata de California, calificó la violencia de "repugnante, vil y reprensible". Trump ordenó que las banderas estadounidenses ondearan a media asta hasta la noche del domingo en honor a Kirk. Leer más ›

Aliado de Trump: Kirk se había consolidado en los últimos años como una de las figuras jóvenes de derecha más influyentes del país. Cofundó el grupo activista juvenil Turning Point USA en 2012 y se había convertido en una figura habitual en los campus universitarios, donde organizaba mítines como el de Utah, que suelen congregar grandes multitudes. Aunque Kirk no formaba parte de la administración, ejercía una influencia significativa en la Casa Blanca.