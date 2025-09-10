Artistas del Teatro Teresa Carreño cuentan con espacios de salud de última generación

El aporte se realizó a través de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación, Tika, ubicada en 150 países. El embajador de Turquía en Venezuela, Naci Aydan Karamanoglu, destacó que es un apoyo a la cultura al país caribeño.

10 de septiembre de 2025.-Alrededor de 300 artistas que hacen vida en el Teatro Teresa Carreño se favorecen con la optimización de servicios y espacios de la Unidad de Salud para las Artes que fue inaugurada gracias a una inversión en conjunto entre Venezuela y Turquía, informó Prensa.caveturk Dulce Feliciano.

Al acto asistió el embajador de Turquía en Venezuela, Nací Aydan Karamanoglu, quien informó que desde el cuerpo diplomático se realizaron los trabajos de optimización y dotación de equipos de última tecnología para la atención integral tanto física como mental del artista en sus diversas expresiones.

"Estamos muy satisfechos de estar en el Teatro Teresa Carreño, aquí en Caracas, para inaugurar un proyecto que se llevó a cabo mediante la Agencia de Cooperación, Coordinación y Desarrollo de Turquía, TIKA, (ente adscrito al Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía que trabaja en 150 países) nuestra Embajada y el Teatro Teresa Carreño, para renovar las instalaciones del centro de salud de aquí del teatro. Sabemos el gran esfuerzo que hace el Teatro Teresa Carreño para traer cultura a los venezolanos, a los caraqueños, eventos de gran nivel (…) y para nosotros viniendo de un país amigo es un honor poder contribuir un poco con el trabajo que realizan los grandes profesionales del teatro, de los artistas, de los trabajadores del área administrativa y sus familiares."

El embajador Karamanoglu indicó que mediante la Agencia TIKA desde el año 2008 ha ejecutado en el país 35 proyectos en las áreas de la cultura, salud y educación. "Este proyecto es emblemático porque se ha mezclado la salud y la cultura (…) es un apoyo a la cultura de Venezuela, pero también a la salud, lo que nos enorgullece aún más".

Resaltó que la sede de TIKA para atender a todo el continente suramericano se encuentra en la ciudad de Bogotá (Colombia). "A nosotros como sede diplomática, nos llegan los proyectos e iniciativas, ejecutamos las evaluaciones previas, preparamos los proyectos, los enviamos a Bogotá, luego ellos la analizan con la oficina en Ankara.

La Unidad de Salud del Teatro Teresa Carreño atenderá de manera fija alrededor de 300 artistas de diversas expresiones artísticas que hacen vida en el TTC, entre los dos espacios que fueron remozados, con pintura, climatización, iluminación y equipos de última tecnología contarán con los servicios de fisiatría, medicina interna, ginecología, ecografía, foniatría, terapista ocupacional, terapista del lenguaje, medicina ocupacional, nutriólogo y nutricionista, psicología, traumatología.

Por su parte, Gustavo Arreaza, presidente de la Fundación Teatro Teresa Carreño, aseveró que al momento de saber la ejecución de este proyecto se evaluó todos los aspectos para elevar e incrementar los servicios y la adecuación de ambas áreas para la atención.

"La optimización de estos espacios es la demostración del nivel de amistad que posee Venezuela y Turquía. Lo primero es la salud para nuestros artistas.

Me gusta definir a un bailarín como un atleta de alto rendimiento y lo mejor es poder contar con la atención de salud a tiempo. No imaginamos que alcance iba a ser tan alto (…) puertas, iluminación, equipos de última generación tecnológica (…) La Fundación Teatro Teresa Carreño, está empeñada en armar un sistema de amistad con el mundo entero (…) nosotros tenemos relaciones con varios países, con Rusia, con China, con Turquía, con Cuba, Francia.

Cada día damos un paso más allá, creemos que la cultura es fundamental (…) hubo una frase que dijo una vez nuestro comandante Chávez, -que la verdadera fuente transformadora de la conciencia humana, es la cultura- y de una manera ese es el hilo conductor demuestra gestión, hacer que la cultura brille".