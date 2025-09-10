Microsoft pide a sus trabajadores que retornen a la oficina tres días a la semana

a partir de principios del próximo año.

10 de septiembre de 2025.- La política de regreso a la oficina se implementará por fases, comenzando con los trabajadores de la zona de Puget Sound en febrero, según un correo electrónico de Amy Coleman, directora de personal de Microsoft, publicado el martes.

Se espera que los empleados que vivan a menos de 80 kilómetros de la sede corporativa de Microsoft en Redmond se desplacen tres días a la semana en ese momento, Informó Monica Nickelsburg para Kouw.org.

La política se extenderá posteriormente a las oficinas de Microsoft en EE. UU., más allá de la región de Seattle, y posteriormente se lanzará en ubicaciones internacionales. "A medida que desarrollamos los productos de IA que definirán esta era, necesitamos la energía y el impulso que provienen de personas inteligentes que trabajan codo con codo, resolviendo juntos problemas complejos", escribió Coleman.

La política se anunció el día después de que Microsoft despidiera a 42 empleados en Washington, según un informe estatal. Es el último de una serie de despidos en los últimos años que han dejado a miles de trabajadores de Microsoft sin trabajo. Pero en el memorando, Coleman enfatizó que la nueva política de regreso a la oficina "no se trata de reducir la plantilla.

Se trata de trabajar juntos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes". El anuncio pone a Microsoft en línea con otras grandes empresas tecnológicas que han estado tomando medidas enérgicas contra el legado del teletrabajo de la pandemia. Amazon ha sido la más estricta, convocando a los trabajadores cinco días a la semana a principios de año.

Hasta ahora, Microsoft era uno de los empleadores más permisivos entre las grandes tecnológicas, otorgando a los empleados amplia discreción sobre cuántos días a la semana trabajaban desde casa, aunque la política oficial era de media jornada.

Pero Microsoft es un contendiente clave en la carrera armamentística de la IA, y la batalla por dominar la tecnología del futuro ha provocado un cambio cultural en la empresa. Además de los despidos, Microsoft ha aumentado la presión sobre el rendimiento de los empleados. "En la era de la IA, avanzamos más rápido que nunca, desarrollando tecnología de vanguardia que cambia la forma en que las personas viven y trabajan, y cómo operan las organizaciones en todo el mundo", escribió Coleman en el memorando.

Si reflexionamos sobre nuestra historia, los avances más significativos ocurren cuando desarrollamos las ideas de los demás juntos, en tiempo real. Los empleados de Microsoft que no puedan cumplir con la política de regreso a la oficina tendrán hasta el 19 de septiembre para solicitar una exención.