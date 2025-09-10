Filipinas suspende la compra prevista de aviones F-16 a Estados Unidos

Debido a problemas de financiación, según declaró el principal diplomático del país del sudeste asiático en Washington.

Noticias Semanales se ha puesto en contacto con la Oficina de Asuntos Político-Militares del Departamento de Estado para solicitar comentarios.

10 de septiembre de 2025.- "Lo último que supe es que está en suspenso, principalmente por falta de financiación", declaró el embajador de Filipinas en Estados Unidos, José Manuel Romualdez, el martes 9 de septiembre, según informó la Agencia de Noticias Filipina.

"Aún estamos en conversaciones al respecto, pero al final todo se reduce al dinero: a la disponibilidad de los fondos".

Romuládez afirmó que el Departamento de Defensa Nacional se está centrando en "otras prioridades en este momento, en lugar de la compra de artículos tan costosos". Filipinas, aliado clave de EE. UU. contra China

Se aprobó la venta de un total de 20 aviones para reforzar la seguridad de un aliado regional clave en su lucha contra China, principal rival de EE. UU., en las aguas disputadas de su costa.

China reclama la soberanía sobre la mayor parte del concurrido Mar de China Meridional, reivindicaciones que se superponen con las de Filipinas y otras naciones.

La resistencia filipina, bajo la presidencia de Ferdinand Marcos Jr., se ha enfrentado a bloqueos, embestidas y cañones de agua chinos que el año pasado dejaron heridos a varios militares filipinos.

En abril, Estados Unidos aprobó la venta de 16 aviones de combate F-16 C Block 70/72 y cuatro aeronaves F-16 D Block 70/72 a Filipinas, junto con los sistemas, material y apoyo técnico asociados, en un acuerdo por un valor total de 5.580 millones de dólares.