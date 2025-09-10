Arriban al país 259 migrantes venezolanos repatriados desde EEUU

259 migrantes venezolanos repatriados desde EEUU

10 de septiembre de 2025.- Un nuevo grupo de 259 migrantes venezolanos llegaron al país este miércoles 10 de septiembre, a bordo del vuelo 66, provenientes de Texas, Estados Unidos (EEUU).



De acuerdo a una información difundida por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se trata 214 hombres, 38 mujeres, 4 niñas y 3 niños.



El recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de Camilla Fabri, presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria, así como funcionarios de los diversos órganos de seguridad ciudadana tales como: el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.



Es importante mencionar, que desde la reanudación del Plan Vuelta a la Patria el pasado mes de febrero del presente año, más de 12 mil connacionales han regresado al país como parte del esfuerzo del Estado en apoyo a los venezolanos que se encuentran detenidos y perseguidos en los Estados Unidos.



Los migrantes repatriados en Venezuela pasan por un túnel migratorio, donde cada persona es entrevistada para revisar su caso; luego reciben atención médica por parte de las instituciones del Gobierno Bolivariano, para después ser trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad.



Finalmente, el Gobierno venezolano reitera su compromiso con la protección y el bienestar de sus ciudadanos, facilitando su retorno y asegurando que reciban la atención necesaria al llegar al país, tal como lo ha indicado el Presidente Nicolás Maduro y el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello.