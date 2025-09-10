Presidente Petro a Trump: salga de la alianza con "Hitler"

Petro un encarnizado defensor de los derechos humanos de los palestinos Credito: Agencias

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, instó este miércoles a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a desmarcarse de las acciones violentas que lleva a cabo Israel en la Franja de Gaza, llamándolo a salir «de la alianza con Hitler».

En un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social X, el mandatario también le sugirió a Trump que tenga un acercamiento con América Latina. «Trump salga de la alianza con Hitler, es hora de hablar de tú a tú con Latinoamérica libre. Es hora de libertad», dijo.

Petro también mencionó el segundo ataque contra la Flotilla Global Sumud (GFS, por su sigla en inglés) que tiene como objetivo llevar ayuda a Gaza, embarcación atracada en Túnez que fue alcanzada por drones, sin que se registraran heridos.

«Segundo barco civil atacado por (Benjamín) Netanyahu, porque lleva alimentos a los hambrientos en Gaza», resaltó.

El martes, activistas de la flotilla denunciaron una acción similar contra la embarcación Family Boat, de bandera portuguesa. Se prevé que la flotilla, apoyada por delegaciones de 44 países, parta en esta jornada desde el puerto tunecino de Sidi Bou Said.

Nuevos Hitlers

En su mensaje, el mandatario también habló sobre las protestas antigubernamentales registradas en Francia, donde piden la renuncia del presidente Emmanuel Macron, y la victoria de la coalición peronista en los comicios legislativos celebrados en la provincia de Buenos Aires.

«Esta es la hora de la Revolución. Miren ahora a Túnez, miren a Francia, miren a París, siempre la París revolucionaria, miren a Bruselas, miren como se defiende Latinoamérica, miren a Buenos Aires y ciudad de México, miren los 1.500 actores y actrices del cine mundial. La revolución cultural comienza. Es el estallido social mundial» aseveró.

Asimismo, Petro expresó que «los nuevos Hitlers hacen reaccionar a la humanidad en su contra», y que las revoluciones en el mundo «estallan».

Segundo barco civil atacado por Netanyahu, porque lleva alimentos a los hambrientos en Gaza.

Esta es la hora de la Revolución. Miren ahora a Tunez, miren a Francia, miren a París, siempre la París revolucionaria, miren a Bruselas, miren como se defiende latinoamérica, miren a… pic.twitter.com/V8MYm58LJD

— Gustavo Petro (@petrogustavo)