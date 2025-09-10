Fanb desmanteló ciudadela del narcotráfico en Amazonas

Campamento del narcotráfico en Amazonas

10 de septiembre de 2025.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana desmanteló un campamento logístico que mantenía el narcotráfico en las inmediaciones del río Temi, municipio Maroa, frontera de Amazonas con Colombia. La información fue ventilada por Domingo Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fanb (Ceofanb).



Hernández Lárez precisó que el campamento comprendía un área selvática donde estaban levantadas 14 estructuras de plástico y madera. Dentro de ellas los militares localizaron 1.200 litros de diesel, 800 litros de gasolina y materiales con identificación de grupos irregulares tales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), dice el reporte.



Por su parte, el general Leonel Sojo Rada, jefe de la Zona de Defensa Integral Amazonas, informó que en los últimos 8 días destruyeron 3 campamentos logísticos de los grupos tancol (terroristas armados narcotráficantes colombianos).