Sanders: Gabinete extremista de Netanyahu está fuera de control

Senador estadounidense Bernie Sanders.

El senador Bernie Sanders, cuestionando las recientes acciones de Israel, afirma que el gabinete "extremista de Netanyahu está completamente fuera de control".

En una nota publicada este miércoles en su cuenta en X, el congresista estadounidense ha denunciado la agresión israelí contra Catar, una operación terrorista que según ciertos informes se llevó a cabo con el apoyo de la inteligencia de EE.UU.

"No sólo están matando de hambre a los niños de Gaza, sino que ahora están violando el derecho internacional al lanzar bombas sobre Catar, un socio de seguridad de Estados Unidos", ha resaltado.

El demócrata ha denunciado el apoyo ciego que el Gobierno del país norteamericano sigue brindando al régimen criminal israelí pese a las denuncias de las organizaciones internacionales: "¿Cuándo terminarán estas acciones? ¡Basta de enviar ayuda militar estadounidense a Israel!", ha censurado.

Israel llevó a cabo el martes un ataque contra una reunión de altos mandos del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) en Doha, capital de Catar. Cinco personas murieron en dicho ataque, pero ningún líder de HAMAS resultó herido.

