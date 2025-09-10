Venezuela y Rusia fortalecen lazos de amistad para avanzar en la construcción de nuevo mundo multipolar

Embajador de Rusia en Venezuela / Canciller Yván Gil

En su canal de Telegram, el canciller de la República, Yván Gil, informó sobre que sostuvo, este martes 9 de septiembre, una reunión con el embajador extraordinario y plenipotenciario de Rusia en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov.

En su mensaje, el Canciller detalló que el encuentro tuvo como objetivo principal «fortalecer la amistad y la alianza de alto nivel entre nuestros pueblos en el contexto del avance hacia un nuevo mundo multipolar».

Adicionalmente, indicó que durante la reunión analizaron el asedio actual que enfrenta a la región latinoamericana y caribeña.

Finalmente, el canciller Yván Gil señaló que Rusia y Venezuela reafirmaron su compromiso inquebrantable con la defensa de la soberanía y la paz regional.

