Venezuela y Rusia fortalecen lazos de amistad para avanzar en la construcción de nuevo mundo multipolar

En su canal de Telegram, el canciller de la República, Yván Gil, informó sobre que sostuvo, este martes 9 de septiembre, una reunión con el embajador extraordinario y plenipotenciario de Rusia en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov.

En su mensaje, el Canciller detalló que el encuentro tuvo como objetivo principal «fortalecer la amistad y la alianza de alto nivel entre nuestros pueblos en el contexto del avance hacia un nuevo mundo multipolar».

Adicionalmente, indicó que durante la reunión analizaron el asedio actual que enfrenta a la región latinoamericana y caribeña.

Finalmente, el canciller Yván Gil señaló que Rusia y Venezuela reafirmaron su compromiso inquebrantable con la defensa de la soberanía y la paz regional.

