WP: Catar está conmocionado por la "traición" de EEUU e Israel tras el ataque en Doha

Israel atacó a la capital de Catar, Doha para eliminar a una representación de Hamas que negociaba un alto al fuego Credito: Agencias

Catar está conmocionado por la "traición" de Estados Unidos e Israel, que anteriormente habían prometido no atacar a los representantes del movimiento palestino Hamás en el territorio del emirato, informó The Washington Post este miércoles, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

"Israel y Estados Unidos les prometieron [a las autoridades de Catar] el mes pasado que los representantes de Hamás no serían blanco de ataques en su territorio", escribe el periódico. Según el medio, "los funcionarios cataríes reaccionaron con conmoción y una sensación de traición, ya que parecía que el ataque iba a terminar con el papel de Catar como mediador" en el conflicto de Gaza.

¿Qué pasó?

Israel lanzó este martes un ataque contra la cúpula del movimiento palestino Hamás que se encontraba en Doha, donde se discutía la propuesta del cese al fuego en la Franja de Gaza del presidente de EE.UU., Donald Trump.

El medio Al Hadath informó que varios miembros de la cúpula de Hamás habrían muerto en el ataque. Entre los líderes abatidos estarían Khalil al Hayya, Zaher Jabarin, Khaled Meshal y Nizar Awadallah.

Fuentes de Hamás desmintieron tales afirmaciones, asegurando que su delegación salió ilesa y que murió un miembro del personal.

El primer ministro de Catar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani, aseveró que el país árabe "se reserva el derecho" a responder al ataque israelí, ya que se trata de "terrorismo de Estado" e intento de desestabilizar la seguridad en la región.

Mientras, la agresión fue condenada por varios países del mundo, incluidas Rusia y China. El presidente de EE.UU., Donald Trump, por su parte, negó la implicación de Washington en los acontecimientos de ayer. "Fue una decisión tomada por el primer ministro [israelí Benjamín] Netanyahu, no fue una decisión tomada por mí", manifestó.