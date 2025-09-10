Trump lanza una amenaza velada contra los supuestos carteles de Venezuela con una indirecta: Lo van a descubrir

El presidente Trump, de camino al Abierto de Estados Unidos en Nueva York hoy, fue interrogado sobre si su administración tenía la intención de proceder con más ataques contra los "carteles de drogas venezolanos", pero permaneció hermético con una insinuación de cinco palabras.

"¡Lo van a descubrir!", dijo Trump a los periodistas mientras se encontraba a la salida de un helicóptero, listo para llevarlo a otro evento deportivo.

La respuesta llega mientras el presidente Donald Trump considera varios enfoques para iniciar acciones militares contra "los carteles de la droga con sede en Venezuela" en un intento de socavar al presidente Nicolás Maduro, después de que su administración ejecutara un ataque a un bote que "transportaba narcóticos" para enviar una clara advertencia a las organizaciones criminales latinoamericanas.

Trump también arremetió contra una periodista, calificándola de "de segunda" por cuestionarlo sobre un meme polémico que publicó sobre Chicago.

La reportera le preguntó a Trump si iba a declararle la guerra a Chicago, refiriéndose a un provocativo meme sobre inteligencia artificial que Trump compartió ayer en Truth Social. En el meme, insinuó que Chicago pronto entendería por qué aboga por cambiar el nombre del Departamento de Defensa a "Departamento de Guerra".

Esta pregunta pareció irritar aún más al ya irritado presidente, quien había estado dando respuestas cortantes a varios periodistas antes de subir a su helicóptero. Se acercó a la reportera y replicó: "Cuando dices eso, cariño, son noticias falsas".

Como la periodista insistió en preguntar sobre el meme, Trump la reprendió diciendo: "Escucha. Cállate, escucha, tú no escuchas, nunca escuchas", inclinándose hacia la periodista.

Luego añadió: "Por eso son de segunda. No vamos a la guerra, vamos a limpiar nuestras ciudades. Las vamos a limpiar para que no maten a cinco personas cada fin de semana. Eso no es guerra, es sentido común".

A pesar de la imposición de fuertes aranceles a Suiza, país de origen del fabricante de relojes suizo Rolex, el presidente Donald Trump asistirá al Abierto de Estados Unidos el domingo como invitado de Rolex. Según informes, los organizadores del evento intentan evitar que los abucheos del público en su contra se transmitan por televisión.

Al salir de la Casa Blanca, Trump pasó junto a los periodistas, respondiendo brevemente a sus preguntas. Además de defender el despliegue de tropas en ciudades, como la intervención federal en Washington, D. C., que genera un gasto de aproximadamente un millón de dólares diarios, Trump también criticó duramente a Rusia.

Cuando otro periodista preguntó: "¿Están listos para pasar a la segunda fase de sanciones contra Rusia?", el presidente respondió con tres palabras directas. "Sí, lo estoy", respondió Trump, manteniendo su expresión seria tras su confrontación anterior.

Trump ha estructurado la mayor parte de los viajes internos de su segundo mandato en torno a la asistencia a grandes eventos deportivos en lugar de salir a la campaña para anunciar iniciativas políticas o dirigirse a los tipos de mítines masivos que tanto disfrutó cuando era candidato.

Observará desde el palco exclusivo de Rolex el partido por el campeonato masculino entre el segundo cabeza de serie, Carlos Alcaraz, de 22 años, de España, y el primer cabeza de serie y actual campeón, Jannik Sinner, de 24 años, de Italia.

La decisión del presidente de aceptar la invitación de Rolex llega apenas unas semanas después de que la administración Trump impusiera un arancel masivo del 39% a los productos suizos.