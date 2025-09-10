Canciller Gil: Venezuela rechaza cualquier tipo de conflicto externo y aboga por la paz

El canciller de Venezuela, Yván Gil, aseguró que el país no busca un enfrentamiento militar con Estados Unidos ni con ningún otro actor regional. La declaración se produce en medio de las agresiones provenientes del gobierno norteamericano contra la nación bolivariana.

Durante una entrevista con CNN, el alto funcionario fue categórico: «No estamos apostando por el conflicto, ni queremos el conflicto». Aunque descartó una escalada militar, afirmó que Venezuela está preparada para disuadir cualquier amenaza y defender su soberanía nacional con determinación.

El ministro de Relaciones Exteriores también se refirió a la postura de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que expresó su profunda preocupación por los despliegues militares en la región. Gil destacó que el organismo emitió un comunicado firme pidiendo respeto a la zona de paz decretada en 2014 para Latinoamérica y el Caribe.

Sobre un reciente ataque militar estadounidense contra un barco presuntamente vinculado al narcotráfico, el canciller mostró escepticismo. Cuestionó la falta de claridad en la información, señalando que el video proporcionado no aclara la ubicación exacta, la fecha ni los detalles del incidente.

«Mostraron un video sin clarificar muchas cosas. No está claro dónde fue, quiénes iban, si realmente ocurrió o no. Lo único que hemos visto es un video, más nada. Hay muchos elementos que todavía no están claros: la ubicación real, el momento, la hora, el día, si fue en el Caribe o fue en el Pacífico… si fue en el Caribe, ¿en qué parte del Caribe fue?».

Además, Gil rechazó enérgicamente las acusaciones de Donald Trump que vinculan al presidente Nicolás Maduro con el narcotráfico. Calificó estas afirmaciones como totalmente falsas y expresó su preocupación por la construcción de un relato destinado a criminalizar al Estado venezolano y sus líderes.

«Es totalmente falso que el Estado venezolano o sus líderes tengan siquiera una relación mínima con el narcotráfico (…) Se ha venido construyendo un relato dentro de Estados Unidos por el staff que rodea al presidente Trump, intentando vincularnos al narcotráfico. Me preocupa, como latinoamericano, que este sea un relato que trate de imponerse», dijo.

Frente a estas acusaciones, el canciller aseguró que Venezuela ya coopera activamente en la lucha antidrogas, con más de 25.000 efectivos desplegados en la frontera con Colombia. Reiteró que la solución a cualquier desavenencia debe ser siempre política, a través del diálogo y nunca por la vía militar.